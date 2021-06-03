قوات الاحتلال الإسرائيلي تغلق موقعا أثريا فلسطينيا شمال نابلس

رام الله- (د ب أ):

أغلقت القوات الإسرائيلية، الخميس، الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال نابلس بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم عن رئيس بلدية سبسطية محمد عازم قوله إن "قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، وأغلقت الموقع الأثري، ومنعت المواطنين الفلسطينيين من الوصول إليه وذلك لـتأمين اقتحام عشرات المستوطنين للمنطقة".

وأضاف أن "المستوطنين أعلنوا عن برنامج لاقتحام البلدة خلال الأيام المقبلة، في محاولة لفرض أمر واقع، وتحقيق أطماعهم الاستيطانية في المنطقة".