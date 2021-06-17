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قوانين الهجرة الأمريكية: وزير العدل يلغي قوانين سنتها إدارة ترامب

04:32 م الخميس 17 يونيو 2021
قوانين الهجرة الأمريكية: وزير العدل يلغي قوانين سنتها إدارة ترامب

جو بايدن

واشنطن- (بي بي سي):

ألغى وزير العدل الأمريكي قوانين إدارة ترامب المثيرة للجدل المتعلقة باللجوء. وصعبت تلك القوانين حق لجوء الفارين من العنف المنزلي أو العصابات إلى الولايات المتحدة.

ويسهل قرار الوزير ميريك غارلاند على المهاجرين من أمريكا الوسطى والمكسيك كسب قضاياهم الخاصة باللجوء. وبموجب الحكم الذي أصدره أمس الأربعاء، تعود قوانين اللجوء إلى ما كانت عليه قبل تولي ترامب منصبه.

وقد قام الرئيس الامريكي جو بايدن بإبطال العديد من سياسات تقييد الهجرة التي اتبعها ترامب.

هذا المحتوى من

BBC
جو بايدن ترامب الولايات المتحدة الهجرة قوانين الهجرة الأمريكية

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