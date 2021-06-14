الهند تسجل أكثر من 70 ألف إصابة و3912 وفاة بفيروس كورونا

نيودلهي-(أ ش أ):

سجلت الهند 70 ألفا و421 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في أقل حصيلة إصابات يومية منذ الأول من أبريل الماضي، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 29 مليونا و510 آلاف و410 أشخاص.

وذكرت وزارة الصحة الهندية - وفق ما أوردته صحيفة تايمز أوف إنديا الهندية اليوم الإثنين - أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 3912 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 374 ألفا و305 حالات.

وأفادت بأن 119 ألفا و501 حالة تماثلت للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 28 مليونا و162 ألفا و947 حالة.

ووفقا لأحدث البيانات، تراجع عدد الحالات النشطة حاليا في الهند إلى 973 ألفا و158 حالة.

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