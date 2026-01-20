إعلان

إيران تعلن عودة الإنترنت لوضعه الطبيعي نهاية الأسبوع

كتب : مصراوي

12:30 م 20/01/2026

إيران تعلن عودة الإنترنت لوضعه الطبيعي نهاية الأسب

وكالات

قال مسؤول إيراني، اليوم الثلاثاء، إن خدمات الإنترنت في إيران ستعود لوضعها الطبيعي في نهاية الأسبوع الحالي.

ومع تراجع الاحتجاجات في إيران وعودة الهدوء النسبي إلى البلاد، أفادت مجموعة المراقبة "نت بلوكس" أن الاتصال بالإنترنت ارتفع "بشكل طفيف جداً"، بعد مرور أكثر من 200 ساعة على الإغلاق الشامل.

وأضافت في منشور على منصة "إكس"، يوم السبت الماضي، أن "البيانات تُظهر ارتفاعاً طفيفاً جداً في الاتصال بالإنترنت بعد تجاوز حاجز 200 ساعة".

لكنها أشارت إلى أن مستوى الاتصال لا يزال عند نحو 2% فقط من المعدل الطبيعي، ولا توجد أي مؤشرات على "عودة كبيرة".

وأوضحت السلطات الإيرانية أن القيود على الاتصالات سترفع بشكل تدريجي وعلى مراحل، إذ سيعاد تفعيل القدرة على إرسال الرسائل النصية "SMS" أولاً، ثم سيتاح الاتصال الكامل بشبكة الإنترنت الوطنية مع تفعيل استخدام تطبيقات المراسلة المحلية مثل إیتا وسروش وغيره، أما المرحلة الثالثة فستكون عبر إعادة ربط البلاد بالإنترنت الدولي.

وكان مسؤولون إيرانيون أوضحوا سابقاً بأن قرار تقييد الوصول إلى الإنترنت أتى من أجل منع هجمات سيبرانية خارجية وأعمال "تخريبية"، في حين اتهمت منظمات حقوقية السلطات بالسعي إلى التعتيم على ما وصفته بحملات القمع ضد المحتجين.

وشهدت إيران منذ 28 ديسمبر الماضي، موجة احتجاجات أشعلتها شكاوى اقتصادية، بدأت بإغلاق البازار الكبير في طهران، لكنها تحولت لاحقاً إلى انتقادات ضد السلطات الحاكمة.

