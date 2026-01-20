إعلان

بدأت برش مياه وانتهت بـدم.. "الكفن" يغسل أحزان الثأر بين أبناء العم بقنا

كتب : عبدالرحمن القرشي

01:36 م 20/01/2026 تعديل في 01:42 م
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    القودة
  • عرض 3 صورة
    الصلح

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قنا- عبدالرحمن القرشي

نجحت لجنة المصالحات بمحافظة قنا في إنهاء خصومة ثأرية بين أبناء عمومة بقرية كوم يعقوب التابعة لمركز أبوتشت، شمالي المحافظة، بعد صراع دام نحو 3 سنوات، وذلك في أجواء سادها التسامح والصلح.

وشهدت مراسم الصلح حضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية، إلى جانب نائب مدير أمن قنا، ورئيس فرع البحث الجنائي بمركزي أبوتشت وفرشوط، وسحر صدقي عضو مجلس النواب، وطارق عيسى عضو مجلس النواب.

وخلال مراسم الصلح، جرى تقديم «القودة» (الكفن) إلى ولي الدم، إيذانًا بإنهاء الخصومة الثأرية التي أسفرت عن مقتل شخص من عائلة آل إدريس، على خلفية خلاف بين أبناء العمومة بقرية الكوم الأحمر.

وردد الحضور هتافات «الله أكبر ولله الحمد» لحظة تسلم الكفن، قبل أن يتعانق أبناء العمومة، معلنين طي صفحة الماضي وبدء مرحلة جديدة خالية من الخصومات، ومؤكدين التزامهم بنبذ العنف والحفاظ على السلم الاجتماعي داخل القرية.

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2023، حين نشبت مشاجرة بين أبناء عمومة من عائلة الإدريسي بقرية كوم يعقوب، بسبب خلاف حول رش المياه، ما أسفر عن مصرع أحد الأشخاص.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظة قنــا مجلس النواب قرية كوم يعقوب خصومة ثأرية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تحذير لمستخدمي آيفون وأندرويد بشأن الرسائل النصية.. ما القصة؟
أخبار و تقارير

تحذير لمستخدمي آيفون وأندرويد بشأن الرسائل النصية.. ما القصة؟
الجنيه الذهب يقترب من مستوى 51 ألف جنيه مدفوعا بصعود عالمي ومحلي
اقتصاد

الجنيه الذهب يقترب من مستوى 51 ألف جنيه مدفوعا بصعود عالمي ومحلي
الشيخ أحمد خليل يعلق على محاولة خنق أب داخل المسجد النبوي بدعوى دخول الجنة
أخبار

الشيخ أحمد خليل يعلق على محاولة خنق أب داخل المسجد النبوي بدعوى دخول الجنة
بعد مشاجرات حفل زفافها.. حجب أغنية حفيدة شعبان عبدالرحيم لهذا السبب
زووم

بعد مشاجرات حفل زفافها.. حجب أغنية حفيدة شعبان عبدالرحيم لهذا السبب
هل يملك ترامب أوراق ضغط على إثيوبيا؟.. "الأزمات الدولية" توضح لمصراوي
أخبار مصر

هل يملك ترامب أوراق ضغط على إثيوبيا؟.. "الأزمات الدولية" توضح لمصراوي

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بعد إنهاء التعاقد مع "فوري".. تعرف على طرق حجز تذاكر السكة الحديد
إلغاء إعفاء الهاتف المحمول الشخصي.. كل ما تريد معرفته عن جمارك الهواتف
الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة مع بداية تعاملات اليوم في مصر
زلزال بقوة 3.5 ريختر يضرب نويبع