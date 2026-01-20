قنا- عبدالرحمن القرشي

نجحت لجنة المصالحات بمحافظة قنا في إنهاء خصومة ثأرية بين أبناء عمومة بقرية كوم يعقوب التابعة لمركز أبوتشت، شمالي المحافظة، بعد صراع دام نحو 3 سنوات، وذلك في أجواء سادها التسامح والصلح.

وشهدت مراسم الصلح حضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية، إلى جانب نائب مدير أمن قنا، ورئيس فرع البحث الجنائي بمركزي أبوتشت وفرشوط، وسحر صدقي عضو مجلس النواب، وطارق عيسى عضو مجلس النواب.

وخلال مراسم الصلح، جرى تقديم «القودة» (الكفن) إلى ولي الدم، إيذانًا بإنهاء الخصومة الثأرية التي أسفرت عن مقتل شخص من عائلة آل إدريس، على خلفية خلاف بين أبناء العمومة بقرية الكوم الأحمر.

وردد الحضور هتافات «الله أكبر ولله الحمد» لحظة تسلم الكفن، قبل أن يتعانق أبناء العمومة، معلنين طي صفحة الماضي وبدء مرحلة جديدة خالية من الخصومات، ومؤكدين التزامهم بنبذ العنف والحفاظ على السلم الاجتماعي داخل القرية.

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2023، حين نشبت مشاجرة بين أبناء عمومة من عائلة الإدريسي بقرية كوم يعقوب، بسبب خلاف حول رش المياه، ما أسفر عن مصرع أحد الأشخاص.