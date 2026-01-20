كتب- محمد قادوس:

علق الشيخ أحمد خليل، من علماء الأزهر الشريف، على واقعة محاولة رجل باكستاني خنق والده داخل المدينة المنورة، بزعم أن من يموت هناك يدخل الجنة، مؤكدًا أن ما حدث جريمة مكتملة الأركان وانحراف خطير عن صحيح الدين، ولا يمت للإسلام ولا لتعاليمه بأي صلة.

وقال الشيخ أحمد خليل، فى تصريحات خاصة لمصراوى، إن الاعتداء على النفس البشرية جريمة محرمة شرعًا، فكيف إذا كانت بحق الأب الذي أمر الله ببره والإحسان إليه، مشيرًا إلى أن الاعتقاد بأن القتل في مكان مبارك يقود إلى الجنة هو فهم فاسد وجهل بحقائق الشريعة ومقاصدها.

وأوضح أن فضل المدينة المنورة ومكانتها العظيمة لا يبرر ارتكاب الجرائم ولا يحول المعصية إلى طاعة، فالجنة لا تُنال بسفك الدماء ولا بالعقوق ولا بالعدوان، وإنما تُنال بالإيمان والعمل الصالح وحسن الخلق وبر الوالدين.

وأكد أن الإسلام جاء لحفظ النفس وصيانة الأرواح، وأن من أعظم مقاصده تحريم القتل والعدوان، مستشهدًا بقول الله تعالى: "ولا تقتلوا النفس التي حرّم الله إلا بالحق"، وقوله سبحانه: "وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانًا".

وشدد الشيخ على أن الجهل بالدين قد يقود إلى كوارث وسلوكيات إجرامية تسيء إلى صورة الإسلام، داعيًا إلى الرجوع لأهل العلم الثقات وعدم الانسياق وراء أفكار منحرفة أو تأويلات مغلوطة.

ودعا أن يحفظ الله بلاد الحرمين وزوارها من كل سوء، وأن يرزق المسلمين الفقه الصحيح في الدين، وأن يعصم الجميع من الفتن وسوء الفهم والانحراف عن منهج الرحمة الذي جاء به الإسلام.

