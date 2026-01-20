أردوغان: عهد الإرهاب بالمنطقة انتهى

أنقرة - (د ب أ)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن "عهد الإرهاب بالمنطقة انتهى"، مشددا على ضرورة تنفيذ مقتضيات وقف إطلاق النار في سوريا بين الحكومة وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) ودمج عناصر التنظيم بالكامل ضمن مؤسسات الدولة.

وأعرب الرئيس التركي، في كلمة ألقاها بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة عقب رئاسته اجتماع للحكومة التركية، ونقلتها وكالة أنباء "الأناضول"، عن متابعته الدقيقة لكل تطور يجري في سوريا، "التي تتشارك مع تركيا تاريخا وثقافة مشتركة وحضارة واحدة تمتد لـ1400 عام، علاوة على شهداء سقطوا من كلا الشعبين في معارك خاضوها معا".

وأكد أردوغان أن "تركيا تواصل التصدي لأي تدخل يحاول جرّ المنطقة إلى حالة المجهول، وذلك من خلال سياسة خارجية تضع مبادئ السلام والاستقرار في مركزها".

وتابع: "سوريا ملك للشعب السوري بجميع مكوناته دون تمييز بين عربي وتركماني وكردي وعلوي وسني ودرزي"، مضيفا: "بصفتنا دولة شقيقة وجارة وفية للشعب السوري في أيامه العصيبة، لن نسمح بأي محاولة تهدف لتخريب هذا الأمر".

وأضاف: "نؤمن بأن سوريا واحدة موحدة وذات سيادة، وهو أمر لا غنى عنه لازدهار منطقتنا بأكملها، ولا تنسوا أن سوريا للسوريين".

وتطرق الرئيس التركي لاتصاله من نظيره السوري أحمد الشرع أمس الأول الأحد، وأنه قدم له التهنئة بمناسبة الاتفاق والعملية العسكرية.

كما أكد أن "تركيا ستظل دائما إلى جانب سوريا بمكافحة الإرهاب وأنها لن تترك الشعب السوري وحيدا".