دونالد ترامب: فتح تحقيق فيدرالي في اتهامات بالتجسس على ديموقراطيين

واشنطن- (بي بي سي):

تحقق وزارة العدل الأمريكية، مع مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترمب"، بتهمة الحصول سرا، على سجلات هاتفية، من شركة "آبل"، لقادة كبار في الحزب الديمقراطي. ويعتقد أن هذا الإجراء يتعلق بتسريبات تخص التحقيق في ادعاءات التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية عام "2016"، التي فاز بها دونالد ترمب.

ووصف نواب الحزب الديمقراطي في الكونجرس، مذكرات الحصول على المعلومات سرا من شركة أبل التي أصدرتها وزارة العدل في فترة رئاسة ترامب، إساءة لاستخدام السلطة، وقال النائبان الديمقراطيان في مجلس الشيوخ "آدم شيف"، و"إريك سوالويل"، إن سجلات مكالماتهما قد سلمت إلى مسؤولين في وزارة العدل، بما في ذلك مكالامتهما مع أفراد الأسرة.

وكان "شيف" و"سوالويل"، من بين اثني عشر شخصًا على الأقل،حصلت إدارة "ترمب على بيانات اشتراكاتهم الهاتفية، في "آبل".

ويطالب الديمقراطيون الاستماع أمام الكونغرس إلى شهادة كبار المسؤولين في إدارة ترامب لشرح سبب طلب السجلات الهاتفية لكبار الديمقراطيين سرا في 2018.

وكان آدم شيف وإريك سوالويل، من بين 12 شخصا تم الحصول على سجلاتهم سرا.