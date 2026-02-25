روسيا تعلن مقتل 7 أشخاص في هجوم أوكراني استهدف مصنعًا للأسمدة

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الأربعاء، أن ما لا يقل عن سبعة أشخاص لقوا مصرعهم في هجمات شنتها أوكرانيا على منطقة "سمولينسك" بغرب روسيا.

وكتب حاكم المنطقة فاسيلي انوخين، عبر تطبيق" تليجرام"، أن القوات الأوكرانية هاجمت مصنعا للأسمدة النيتروجينية في دوروجوبوز، مضيفا أن ما لا يقل عن 10 أشخاص أصيبوا في الهجوم، الذي تم تنفيذه باستخدام ما لا يقل عن 30 طائرة مسيرة.

وأوضح حكام سمولينسك، أنه من أجل تقليص أي مخاطر محتملة على صحة المواطنين، يتم دراسة نقل السكان إلى مستوطنات قريبة.

من جهة أخرى، ذكرت وزارة الدفاع في موسكو، أنه تم اعتراض 69 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الليل، 14 منها فوق منطقة سمولينسك.