إعلان

روسيا تعلن مقتل 7 أشخاص في هجوم أوكراني استهدف مصنعًا للأسمدة

كتب : مصراوي

05:00 م 25/02/2026

هجوم أوكراني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الأربعاء، أن ما لا يقل عن سبعة أشخاص لقوا مصرعهم في هجمات شنتها أوكرانيا على منطقة "سمولينسك" بغرب روسيا.

وكتب حاكم المنطقة فاسيلي انوخين، عبر تطبيق" تليجرام"، أن القوات الأوكرانية هاجمت مصنعا للأسمدة النيتروجينية في دوروجوبوز، مضيفا أن ما لا يقل عن 10 أشخاص أصيبوا في الهجوم، الذي تم تنفيذه باستخدام ما لا يقل عن 30 طائرة مسيرة.

وأوضح حكام سمولينسك، أنه من أجل تقليص أي مخاطر محتملة على صحة المواطنين، يتم دراسة نقل السكان إلى مستوطنات قريبة.

من جهة أخرى، ذكرت وزارة الدفاع في موسكو، أنه تم اعتراض 69 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الليل، 14 منها فوق منطقة سمولينسك.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

روسيا هجوم أوكراني سمولينسك القوات الأوكرانية الحرب الروسية الأوكرانية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الخيار الآمن.. لماذا ينصح الأطباء بالسلطة لمرضى السكري؟
سفرة رمضان

الخيار الآمن.. لماذا ينصح الأطباء بالسلطة لمرضى السكري؟
"لم يكن في مسجد النبي ساتر للسيدات".. تصريح مثير لـ"علي جمعة" وعالم أزهري
جنة الصائم

"لم يكن في مسجد النبي ساتر للسيدات".. تصريح مثير لـ"علي جمعة" وعالم أزهري
أول تقرير رسمي عن "دراما رمضان".. ماذا تضمن؟
أخبار وتقارير

أول تقرير رسمي عن "دراما رمضان".. ماذا تضمن؟
لغز الطابق العلوي.. تفاصيل جديدة في وفاة عروس بورسعيد داخل منزل خطيبها
أخبار المحافظات

لغز الطابق العلوي.. تفاصيل جديدة في وفاة عروس بورسعيد داخل منزل خطيبها
قرار حكومي بشأن منصة "سويف أسيس" لامتحانات أولى وثانية ثانوي
مدارس

قرار حكومي بشأن منصة "سويف أسيس" لامتحانات أولى وثانية ثانوي

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

وفاة الإعلامي الكبير فهمي عمر شيخ الإذاعيين عن عمر يناهز 98 عامًا
بكاء وانهيار.. تشييع جنازة عروس بورسعيد المتوفاة داخل منزل خطيبها
هجوم وطرد.. أبرز ما حدث في خطاب ترامب الأطول بتاريخ أمريكا
"جهزوا البطاطين".. الأرصاد تحذر من هذه الظواهر خلال الأيام المقبلة