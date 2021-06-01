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بولندا: حظر استخدام المارة للهواتف للحد من حوادث الطرق

10:01 ص الثلاثاء 01 يونيو 2021
بولندا: حظر استخدام المارة للهواتف للحد من حوادث الطرق

ارشيفية

وارسو - أ ش أ

فعلت السلطات في بولندا اليوم الثلاثاء قرارات بحظر استخدام المارة للهواتف أثناء عبور الطريق للحول دون وقوع المزيد من حوادث الطرق.

وأورد "راديو بولندا" أن الخطوة جاءت في إطار غيرها من الإجراءات الهادفة إلى تحسين مستوى السلامة على الطرق الخطرة في البلاد.

يشار إلى أن قرابة 2500 شخص لقوا حتفهم جراء حوادث الطرق في بولندا العام الماضي، كما يعد عدد الضحايا من المشاة هو الأعلى في أوروبا.

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حظر استخدام المارة للهواتف حوادث الطرق بولندا وارسو

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