بلينكن: الطريق مازال طويلاً للتوصل لاتفاق نووي مع إيران

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أكد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، أن الطريق مازال طويلا أمام التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي.

ووصف بلينكن، في تصريحات، أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية، المباحثات التي جرت في فيينا لعدة أسابيع بـ"الجادة"، قائلاً إن: "هناك تقدمًا جرى تم إحرازه وهذا القدر من الجدية ما شجع الولايات المتحدة على بذل جهد من أجل العودة إلى الاتفاق النووي".

وأضاف: "الطريق ما زال طويلاً وعلينا أن ننتظر لنرى ما إذا كانت إيران راغبة وقادرة على اتخاذ القرارات الضرورية، من جانبها، حتى تعود إلى مراعاة الاتفاق".

يذكر أن المحادثات الجارية في فيينا تسعى إلى إحياء الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع ستة دول عظمى عام 2015، ونص على فرض قيود على برنامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات التي كانت مفروضة عليها.