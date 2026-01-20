البحرين تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام" في غزة

كتب- محمود الطوخي

أعلنت وزارة الخارجية البحرينية، الثلاثاء، أن العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وافق رسميا على الدعوة الموجهة إليه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للانضمام كعضو في "مجلس السلام" الجديد الخاص بقطاع غزة.

وأوضحت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، أن قرار المملكة يأتي انطلاقا من حرصها الاستراتيجي على "الدفع قدما نحو التطبيق الكامل لخطة السلام" التي طرحها ترامب بشأن غزة، والتي تتضمن 20 نقطة محددة،

وأكد البيان، أن الانخراط في هذا المسار يمثل أهمية قصوى في "حماية وصون الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق".

وأعرب الخارجية البحرينية، عن تقدير المنامة الكبير للجهود التي يبذلها الرئيس الأمريكي لإحلال "السلام المستدام" في المنطقة والعالم، متمنية أن ينجح "مجلس السلام" في تحقيق أهدافه المنشودة، والمتمثلة في تعزيز التعاون الدولي، ودعم الاستقرار الإقليمي، وتحقيق التنمية والازدهار للجميع.