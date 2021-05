إثيوبيا الدولة غير الساحلية تدشن مقرًا للقوات البحرية.. فما السبب؟

كتبت- رنا أسامة:

وضعت إثيوبيا-وهي دولة حبيسة ليس لها شواطئ على البحار-، حجر الأساس لبناء مركز تدريب عسكري بحري بمدينة بيشوفتو، في خطوة أثارت سُخرية نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، عدّوها "بلا جدوى"، وشكوكًا من قِبل آخرين نظروا إليها على أنها بمثابة "طُعم" لاحتلال ساحل جارتها إريتريا.

ومنح رئيس أركان الجيش الإثيوبي الجنرال بيرهانو جولا، شارات ورُتب جديدة لضباط القوة البحرية بهذه المناسبة. ونشرت صحيفة "أديس ستاندرد" على حسابها عبر تويتر صورًا تُظهر جانبًا من الحدث.

#Ethiopia: F.D.R.E. Naval Force unveils new logo & officers' uniform today. During the occasion, ENDF Chief of Staff, Gen. Berhanu Jula, placed a cornerstone for the construction of Naval Force center in #Bishoftu. He also bestowed Naval Force members with new ranking logo. EBC. pic.twitter.com/E8y3mU0tFR