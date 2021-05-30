عقد قران بوريس جونسون وخطيبته في حفل سري

لندن- (بي بي سي):

عقد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، وخطيبته، كاري سيموندس، قرانهما في حفل سري في كاتدرائية وستمنستر، حسبما أفادت الأنباء.

وأقيم حفل الزفاف أمام الأصدقاء المقربين والعائلة بحسب عدد من الصحف.

ورفض 10 داونينغ ستريت التعليق.

وغردت وزيرة العمل والمعاشات تيريز كوفي: "مبروك بوريس جونسون وكاري سيموندس على زواجكما".

كما أعربت وزيرة إيرلندا الشمالية الأولى، أرلين فوستر، عن تمنياتها لهما بالسعادة عبر تويتر.

وذكرت صحيفة "ذ ميل أون صانداي" أن 30 ضيفا قد تمت دعوتهم إلى الحفل في غضون مهلة قصيرة - وهو الحد الأقصى لعدد الحاضرين المسموح بهم بموجب قيود فيروس كورونا في إنجلترا.

وأضافت أن عددا قليلا من مسؤولي الكنيسة شاركوا في الاستعدادات للاحتفال الكاثوليكي الذي ترأسه الأب دانيال همفريز.

وقالت صحيفة "ذ صن" إن كبار مساعدي داونينغ ستريت لم يكونوا على علم بالزفاف.

وأضافت أنه طُلب من أفراد الجمهور مغادرة كاتدرائية وستمنستر بعد الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش مباشرة.

ووصلت سيموندس البالغة 33 عاما والتي كانت ترتدي فستانا أبيض لتبادل النذر مع رئيس الوزراء، في سيارة ليموزين بعد حوالي نصف ساعة.

ربطت وسائل الإعلام للمرة الأولى بشكل رومانسي بين سيموندس وجونسون البالغ 56 عاما، في أوائل عام 2019.

وكشف الثنائي عن خطبتهما وحمل سيموندس في فبراير 2020.

وولد ابنهما ويلفريد في أبريل الماضي.