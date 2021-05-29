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توقعات بتخفيف أسرع للقيود الخاصة بفيروس كورونا في بعض المناطق بإيطاليا

06:21 ص السبت 29 مايو 2021
توقعات بتخفيف أسرع للقيود الخاصة بفيروس كورونا في بعض المناطق بإيطاليا

أرشيفية

روما- (د ب أ):
تسعى الحكومة الإيطالية إلى تخفيف بعض القيود الرامية إلى احتواء فيروس كورونا بشكل أسرع في بعض المناطق.

واعتبارا من يوم الاثنين المقبل، سيتم وضع منطقة موليز التي تطل على البحر الأدرياتيكي وجزيرة سردينيا الشهيرة كمقصد لقضاء العطلات وفريولي فينيتسيا جوليا في شمال شرق إيطاليا، في ما يسمى بالمنطقة البيضاء التي تشهد تطبيق أكثر القواعد مرونة بسبب الموقف الجيد للإصابات بكورونا في تلك المناطق.

وقالت وزارة الصحة الإيطالية إن الوزير روبيرتو سبيرانزا سيوقع أمرا بهذا الأمر.

وستظل بقية المناطق في المنطقة الصفراء التي تعني قيودا معتدلة.

وفي المناطق البيضاء، سيتوقف تطبيق حظر التجوال الليلي كما ستفتح الحدائق الترفيهية والمراكز الثقافية أبوابها اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، حسبما أفادت صحيفة كوريير ديلا سيرا.​

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