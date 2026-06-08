ضرب زلزال قوي بلغت شدته 7.8 درجة جنوب الفلبين، الإثنين، ما أسفر عن مقتل 32 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 200 آخرين، معظمهم جراء انهيار مبانٍ، كما تسبب في حدوث موجات تسونامي بارتفاع وصل إلى متر واحد على السواحل القريبة.

دمار واسع في جنرال سانتوس وانهيارات في مبانٍ ومرافق حيوية

شهدت مدينة "جنرال سانتوس" أضرارا كبيرة في مبانٍ منخفضة الارتفاع، حيث انهارت العديد من المنشآت أو تعرّضت لأضرار جسيمة، فيما أُفيد بوقوع خسائر في قرية ساحلية واحدة على الأقل نتيجة التسونامي، كما سُجلت أمواج أصغر في إندونيسيا وبالاو ووصل تأثيرها إلى جنوب اليابان، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس" ووسائل إعلام فلبينية رسمية.

A roof collapsed at an elementary school in the Philippines after a strong magnitude 7.8 earthquake struck off the southern island of Mindanao https://t.co/Yq3i2W4q2J pic.twitter.com/lVdCvL7ZRa — Reuters (@Reuters) June 8, 2026

انهيارات أرضية وضحايا إضافيين في سارانجاني

تسبب الزلزال في انهيار أرضي بمنطقة "جلان" التابعة لمحافظة سارانجاني، ما أدى إلى مقتل 13 قرويا، إلى جانب 4 وفيات أخرى في مناطق متفرقة من المحافظة، بحسب مسؤولين في إدارة الكوارث، في وقت تتواصل فيه عمليات البحث عن مفقودين.

تحذيرات من الهزات الارتدادية وخطر عودة السكان للمنازل

حذّر مسؤولون في المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، من احتمال حدوث هزات ارتدادية قد تؤدي إلى "انهيارات إضافية"، داعين السكان إلى عدم العودة إلى المباني المتضررة قبل تقييمها بشكل كامل، بحسب الوكالة الأمريكية.

تسونامي محدود وإجلاء ومخاوف على السواحل

أعلنت السلطات رصد موجات "تسونامي" بارتفاع يُقارب متر واحد في بعض المناطق الجنوبية، قبل أن تؤكد لاحقا انحسار الخطر إلى حد كبير، بينما تم تسجيل موجات متفاوتة الارتفاع في دول مجاورة بينها "إندونيسيا واليابان وبالاو".

TAKBO!



Pinalad ang mga crew ng isang fast food chain na makatakbo palabas bago tuluyang gumuho ang gusali bunsod ng magnitude 7 na lindol na tumama sa General Santos City pasado alas-7:30 ng umaga ngayong Lunes, Hunyo 8. (Video courtesy of Asherxx)#lindolPH#generalsantoscity… pic.twitter.com/Z88LWLuMMm — Pilipinas Today (@PilipinasToday_) June 8, 2026

مفقودون وجهود بحث وإنقاذ مكثفة في جنرال سانتوس

تُواصل فرق الإنقاذ البحث عن ما لا يقل عن 12 شخصا مفقودين في مدينة "جنرال سانتوس"، وسط مخاوف من وجود عالقين تحت أنقاض مبانٍ منهارة بينها سوبر ماركت ومستودعات ومبانٍ سكنية، في وقت تشهد فيه المدينة حالة استنفار واسعة

شلل مؤقت في المطارات وتعليق الدراسة

بحسب "أسوشيتد برس"، أعلنت السلطات، إغلاق مطار جنرال سانتوس الدولي مؤقتا وإلغاء عدد من الرحلات الجوية، فيما أصدر الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن، أوامر بتعليق الدراسة وتفعيل خطط الطوارئ في المناطق المتضررة.

New footage has emerged of one of the most terrifying earthquakes ever recorded



The devastating 7.8 magnitude quake that struck the Philippines left a trail of destruction and shock pic.twitter.com/V63IxCvX3h — Surajit (@surajit_ghosh2) June 8, 2026

هزات شعر بها الإقليم وتحذيرات دولية من التبعات

امتدت آثار الزلزال إلى دول مجاورة مثل "ماليزيا وإندونيسيا واليابان"، حيث تم تسجيل موجات وأمواج منخفضة الارتفاع، في حين أكدت مراكز الإنذار من التسونامي انتهاء الخطر بشكل كبير بعد ساعات من وقوع الزلزال.

مشاهد صادمة من اهتزازات عنيفة في الأبراج المرتفعة

في مشهد يعكس شدة الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة وضرب الفلبين، أظهر مقطع فيديو عبر منصة "إكس" يُظهر انكسار جزء إنشائي يربط بين ناطحتي سحاب، ما أدى إلى تأرجح المبنى بشكل ملحوظ أشبه بالأرجوحة نتيجة الهزات العنيفة التي ضربت المنطقة، في مؤشر إضافي على قوة الارتدادات وتأثيرها على البنية التحتية العالية في المدن المتضررة.

Filipinler'de meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki Depremde iki gökdeleni birleştiren parça kopunca bina salıncak gibi sallandı. pic.twitter.com/68IJsrFyVY — Khristos (@_molla_khristos) June 8, 2026

الفلبين على خط الزلازل ضمن "حلقة النار"تُعد الفلبين من أكثر الدول عُرضة للكوارث الطبيعية نظرا لوقوعها على "حلقة النار" في المحيط الهادئ، حيث تتكرر الزلازل والبراكين إضافة إلى الأعاصير والعواصف الاستوائية بشكل شبه سنوي.