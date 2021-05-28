مستشار الأمن القومي الأمريكي يؤكد دعم ادارة بايدن للهند لمواجهة كورونا

واشنطن - أ ش أ

أكد بيان للبيت الأبيض استمرار الإدارة الأمريكية في تقديم الدعم اللازم للهند في مكافحة كوفيد 19 المتحور والعمل على محاصرة هذا الوباء و تداعياته في الهند.

وأشار بيان البيت الأبيض إلى أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان قد أجرى مساء أمس الخميس، محادثات مهمة مع وزير الخارجية الهندي الذي قدم الشكر للولايات المتحدة على تقديمها 500 مليون دولار لدعم جهود الهند لمواجهة تداعيات وباء الكورونا.

وبحسب بيان البيت الأبيض فقد أسهمت حكومة الولايات المتحدة والشركات الأمريكية و عموم الشعب الأمريكي في جمع مبلغ الدعم المشار إليه والمقدم إلى الهند للتخفيف من وطأة الجائحة وتداعياتها على الشعب الهندي.

كذلك ناقش مستشار الأمن القومي الأمريكي مع وزير خارجية الهند عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، واتفقا على استمرار العمل المشترك بين واشنطن ونيودلهى لمواجهة المشاكل والتحديات المشتركة في منطقة الباسيفيك الهندى انطلاقا من القيم المشتركة للشعبين الهندي والأمريكي وفي إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين .