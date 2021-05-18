بلينكن يبحث هاتفيًا مع بوريل سبل إنهاء العنف في غزة والأراضي المحتلة

واشنطن - (د ب أ)

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس اليوم الاثنين، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن تحدث هاتفيًا اليوم، مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية جوزيب بوريل، حيث تبادل المسؤولان وجهات النظر حول كيفية وضع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حدًا للعنف الحالي بين الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية.

وأضاف برايس في البيان الذي نشر على موقع الوزارة، أن بلينكن وبوريل اتفقا على ضرورة أن يتمكن الإسرائيليون والفلسطينيون من العيش في أمن وسلام، فضلاً عن التمتع بتدابير متساوية من الحرية والأمن والازدهار والديمقراطية.

وقال برايس إن بلينكن شدد على الدور الحاسم الذي تلعبه الشراكة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في المنطقة، فضلاً عن التزام الولايات المتحدة بمواصلة المشاورات.