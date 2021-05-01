المبعوث الأمريكي للمناخ يدعو الصين لبذل المزيد من الجهد من أجل البيئة

08:33 م السبت 01 مايو 2021
المبعوث الأمريكي للمناخ يدعو الصين لبذل المزيد من الجهد من أجل البيئة

جون كيري

روما - (د ب أ)

دعا المبعوث الأمريكي للمناخ، جون كيري، في تصريحات نشرت اليوم السبت إلى مزيد من الالتزامات بالعمل البيئي في الفترة التي تسبق اجتماع مجموعة العشرين للاقتصادات الصناعية والناشئة الكبرى في روما في أكتوبر.

وقال كيري في مقابلة مع صحيفة "لا ستامبا" نشرت اليوم السبت: "ستكون أيضا فرصة للتحقق من هذه الاقتصادات الكبرى، وهذه المصادر الرئيسية للانبعاثات، وخاصة تلك التي لم تقدم الكثير في طريق طموح جديد في قمتنا المناخية"، في إشارة إلى قمة ناخية استضافها الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤخرا.

ووصف كيري اجتماع مجموعة العشرين بأنه نقطة مهمة للغاية على الطريق إلى مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ المقرر عقده في جلاسكو في نوفمبر.

ووصف كيري، الصين بأنها "الدولة التي تلحق أكبر قدر من الضرر بالبيئة"، وقال إن التصريحات الصينية الأخيرة كانت خطوات أولى إيجابية.

وقال كيري: "سيكون الأمر بمثابة تغيير للعبة إذا أعلنت الصين تعليق تمويلها لمشاريع الفحم خارج حدودها .. آمل أن تزيد بكين من طموحاتها المناخية قبل مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ".

وأضاف أن "نفس القدر من الأهمية بالنسبة لأي إعلان هو متابعة التنفيذ والمساءلة".

جون كيري المناخ الصين روما مجموعة العشرين

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