ننشر نص وثيقة "القاهرة للمهن" الصادرة عن مؤتمر "الأعلى للشؤون الإسلامية"

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

09:30 م 20/01/2026

فعاليات المؤتمر السادس والثلاثين للمجلس الأعلى للش

كتب – محمود مصطفى أبوطالب:
أطلق الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، "وثيقة القاهرة للمهن"، في ختام فعاليات المؤتمر السادس والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الذي عُقد على مدار يومين بالقاهرة.

واختُتمت مساء الثلاثاء فعاليات المؤتمر الدولي السادس والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حضر فعاليات الجلسة الختامية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، ومحمد جبران وزير العمل، والدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية.

