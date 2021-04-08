بايدن يصف عنف الأسلحة النارية في الولايات المتحدة بـ"الوباء" ويدعو إلى حظرها
وكالات:
وصف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عنف الأسلحة النارية في الولايات المتحدة بأنها "وباء"، داعيا إلى حظر الأسلحة الهجومية الشخصية.
ووفقا لفضائية العربية، فإن الرئيس الأمريكي ندد بعنف الأسلحة النارية في الولايات المتحدة.
وحسب إحصاءات صادرة عن جامعة واشنطن، احتلت الولايات المتحدة المركز الثاني عشر بين أعلى معدلات الوفاة في العالم عام 2019، جراء جرائم العنف باستخدام الأسلحة النارية، بمعدل أربع حالات وفاة من بين كل مائة ألف نسمة، وهو معدل أعلى بأكثر من ثمانية أمثاله في كندا (47. 0 في كل 100 ألف نسمة)، وقرابة مائة أمثاله بالمقارنة مع بريطانيا، التي ينخفض بها هذا المعدل إلى 04. 0 من كل مائة ألف نسمة.
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