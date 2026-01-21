إعلان

بينها مصر.. 8 دول عربية وإسلامية تعلن الانضمام إلى مجلس السلام بغزة

كتب : محمود الطوخي

06:51 م 21/01/2026

بينها مصر.. 8 دول عربية وإسلامية تعلن الانضمام إلى

قالت وزارة الخارجية القطرية في بيان، الأربعاء، إن وزراء خارجية مصر، قطر تركيا، الأردن، وإندونيسيا، باكستان، السعودية، والإمارات بالدعوة التي تم توجيهها إلى قادة دولهم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للانضمام إلى مجلس السلام.

وأعلن الوزراء القرار المشترك لدولهم بالانضمام إلى مجلس السلام، وسوف تقوم كل دولة بتوقيع وثائق الانضمام وفقا لإجراءاتها القانونية ذات الصلة وغيرها من الإجراءات اللازمة، بما في ذلك مصر وباكستان والإمارات، الذين أعلنوا انضمامهم مسبقا.

ووفقا للبيان، جدد الوزراء التأكيد على دعم دولهم لجهود السلام التي يقودها الرئيس ترامب وتأكيد التزام دولهم بدعم تنفيذ مهمة مجلس السلام بوصفها هيئة انتقالية كما وردت في الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة وكما اعتمدها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803، والرامية إلى تثبيت وقف دائم لإطلاق النار، ودعم إعادة إعمار غزة والدفع نحو السلام العادل والدائم المستند إلى تلبية حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته وفقا للقانون الدولي، بما يمهد لتحقيق الأمن والاستقرار لجميع دول وشعوب المنطقة.

وزارة الخارجية القطرية ترامب مجلس السلام في غزة

