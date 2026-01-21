بني سويف تبدأ استعداداتها المكثفة لاستقبال شهر رمضان المبارك (صور)

تكريم 32 خريجًا من ذوي الإعاقة في سوهاج ضمن برنامج ريادة الأعمال (صور)

بني سويف - حمدي سليمان:

عقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اجتماعًا موسعًا لبحث استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان المبارك، في إطار تكليفات الحكومة وجهودها لضبط الأسواق، وتوفير السلع الأساسية، ومتابعة أسعارها بجميع مراكز ومدن المحافظة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين خلال الشهر الفضيل.

وشدد محافظ بني سويف خلال الاجتماع على أهمية تضافر جهود كافة الأجهزة والجهات التنفيذية، وتعزيز التنسيق لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية بالشكل المطلوب، والعمل على خفض أسعارها قدر الإمكان، من خلال وضع وتنفيذ حزمة من الإجراءات والآليات لضمان استدامة وتوافر هذه السلع، بما يشمل التوسع في إقامة معارض "أهلاً رمضان" كمنافذ ثابتة بالميادين الرئيسية على مستوى المحافظة.

كما وجه المحافظ بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية للتأكد من جودة الخبز المنتج، والالتزام بالوزن والمواصفات المقررة، وتحرير المحاضر للمخالفين، مع متابعة انتظام سير العمل بالمخابز، وتعديل مواعيد عملها لتتناسب مع طبيعة الاستهلاك خلال الشهر الكريم، فضلًا عن متابعة أرصدة الدقيق بالتنسيق مع وزارة التموين لضمان توافر الكميات الكافية.

وفيما يخص الاستعدادات الخاصة بالقطاع البيطري، تقرر فتح المجازر الحكومية يوميًا طوال شهر رمضان لاستقبال الجزارين والمواطنين، بهدف منع الذبح خارج المجازر، والحفاظ على الصحة العامة، وضمان سلامة اللحوم المعروضة للاستهلاك، مع تكثيف أعمال التفتيش البيطري والرقابة على محال بيع اللحوم والدواجن.

وأكد المحافظ على تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات أولًا بأول من الشوارع والميادين، وإزالة الإشغالات التي تعوق حركة المواطنين، ومراجعة كفاءة الإنارة العامة بالطرق والشوارع الرئيسية، خاصة بمحيط المساجد والساحات المخصصة لصلاة التراويح، بما يسهم في توفير بيئة حضارية وآمنة لأداء الشعائر الدينية خلال الشهر الكريم.