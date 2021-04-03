وزير خارجية فرنسا يطالب إيران بأن تكون "بنّاءة" في محادثات فيينا حول الاتفاق النووي

باريس - (أ ش أ):

دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، إيران، اليوم السبت إلى أن "تكون بنّاءة" في المحادثات التي ستجري في فيينا بوساطة أوروبية في محاولة لإنقاذ الاتفاق الدولي حول الملف النووي الإيراني.

وذكرت قناة (فرانس 24) أن الوزير لودريان أجرى محادثة مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف و"رحّب بالاستئناف المرتقب للمحادثات في فيينا حول الملف النووي" كما "حضّ إيران على أن تكون بنّاءة في المحادثات" في سبيل "تحديد الإجراءات اللازمة في الأسابيع المقبلة من أجل العودة الكاملة إلى الالتزام بالاتفاق النووي".

وشدّد لودريان على أن "فرنسا ستشارك بطريقة براغماتية ومتطلبة في نفس الوقت".

وأضاف أنه "في سياق يظهر فيه الجميع استعدادهم لإجراء هذه المفاوضات بحسن نية، بهدف التوصل إلى اتفاق سريع، دعوت إيران إلى الامتناع عن أي انتهاك آخر لالتزاماتها الحالية في المجال النووي يمكن أن يقوض زخم استئناف المحادثات".

كان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس قد صرّح - أمس - بأن بلاده "قبلت المشاركة في المحادثات" اعتبارا من الثلاثاء في العاصمة النمساوية مع الأوروبيين والروس والصينيين من أجل "عودة مشتركة" لطهران وواشنطن إلى الاتفاق.

وسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بلاده من الاتفاق النووي في 2018، بعد ثلاثة أعوام من إبرامه، وأعاد فرض كلّ العقوبات السابقة على طهران التي بدأت التخلي عن القيود المفروضة على برنامجها النووي الواردة في الاتفاق.

وعبّر الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن عن استعداده للعودة إلى الاتفاق، بشرط أن تعاود إيران أولا التقيّد بالتزاماتها النووية.