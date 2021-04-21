مسؤول أفغاني: طالبان ليست مستعدة لتسوية سياسية

03:03 م الأربعاء 21 أبريل 2021
مسؤول أفغاني: طالبان ليست مستعدة لتسوية سياسية

حركة طالبان

كابول - (د ب أ):

ذكر المدير العام للمكتب الإداري الرئاسي الأفغاني اليوم الأربعاء أنه برفض حركة طالبان المشاركة في مؤتمر رفيع المستوى حول عملية السلام الافغانية في تركيا، أثبت أن طالبان غير مستعدة لتسوية سياسية.

وكتب فاضل فضلي في سلسلة من التغريدات أنه كلما اقتربت مرحلة اتخاذ قرار حازم لوقف الحرب وقتل الأفغان، تتراجع طالبان".

وطلب من الشعب الأفغاني التكاتف تحت قيادة الرئيس أشرف غني ويقفون ضد هؤلاء الذين يعتبرون أنفسهم "لوردات".

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو قد قال مساء أمس الثلاثاء إن محادثات السلام الأفغانية التي كان من المقرر أن تبدأ في إسطنبول نهاية الأسبوع الجاري سيتم تأجيلها إلى ما بعد شهر رمضان.

وكان من المقرر أن ينعقد المؤتمر رفيع المستوى خلال الفترة ما بين 24 أبريل والرابع من مايو، وستستضيفه كل من تركيا وقطر والأمم المتحدة.

حركة طالبان أفغانستان فاضل فضلي التسوية السياسية

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