قالت وزارة الداخلية الافغانستانية، إن سبعة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 13 آخرين بعدما فتح مسلحون مجهولون النار على مدنيين في إقليم هرات غربي أفغانستان.

وقال عبد المتين قاني المتحدث باسم الوزارة إن الهجوم وقع بعد ظهر اليوم الجمعة قرب منطقة ترفيهية في حي إنجيل.

وأفاد قاني بأن المسلحين على كانوا يستقلون دراجات نارية واقتربوا من الموقع ثم أطلقوا النار على مدنيين متجمعين بمناسبة العطلة الأسبوعية.

وأشار قاني إلى أن بعض المصابين في حالة حرجة وأن البيانات الصادرة حول الإصابات أولية. وذكرت السلطات أنه قد يتم تحديث الحصيلة وأن التحقيق مستمر.

وأفاد مراقبون أن الهجوم يحمل بصمات تنظيم ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية بولاية خراسان، الذي أعلن مسؤوليته عن هجمات مشابهة في عدة أقاليم أفغانية في السنوات القليلة الماضية.

وانخفضت وتيرة الهجمات في كابول ومناطق أفغانستان الأخرى منذ عودة طالبان للسلطة بعد انسحاب الولايات المتحدة من البلاد.