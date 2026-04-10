إعلان

مقتل 7 أشخاص وإصابة 13 آخرين في هجوم مسلح غربي أفغانستان

كتب : د ب أ

07:24 م 10/04/2026

أفغانستان

تابعنا على

facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قالت وزارة الداخلية الافغانستانية، إن سبعة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 13 آخرين بعدما فتح مسلحون مجهولون النار على مدنيين في إقليم هرات غربي أفغانستان.
وقال عبد المتين قاني المتحدث باسم الوزارة إن الهجوم وقع بعد ظهر اليوم الجمعة قرب منطقة ترفيهية في حي إنجيل.
وأفاد قاني بأن المسلحين على كانوا يستقلون دراجات نارية واقتربوا من الموقع ثم أطلقوا النار على مدنيين متجمعين بمناسبة العطلة الأسبوعية.
وأشار قاني إلى أن بعض المصابين في حالة حرجة وأن البيانات الصادرة حول الإصابات أولية. وذكرت السلطات أنه قد يتم تحديث الحصيلة وأن التحقيق مستمر.
وأفاد مراقبون أن الهجوم يحمل بصمات تنظيم ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية بولاية خراسان، الذي أعلن مسؤوليته عن هجمات مشابهة في عدة أقاليم أفغانية في السنوات القليلة الماضية.
وانخفضت وتيرة الهجمات في كابول ومناطق أفغانستان الأخرى منذ عودة طالبان للسلطة بعد انسحاب الولايات المتحدة من البلاد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أفغانستان هجوم مسلح أفغانستان وباكستان حرب أفغانستان

أحدث الموضوعات

أخبار البنوك

نصائح طبية

رياضة عربية وعالمية

زووم

الموضة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

