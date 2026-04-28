قال مسؤولون أفغان، إن قذائف هاون وصواريخ أطلقت من باكستان استهدفت جامعة ومنازل مدنيين شمال شرق أفغانستان، ما أدى إلى مقتل 7 أشخاص وإصابة 85 آخرين.

وتُعتبر هذه الضربات أول حادثة عنيفة في المنطقة منذ محادثات السلام التي استضافتها الصين بين الجانبين في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقال مسؤول محلي لقناة "طلوع نيوز" الأفغانية، إن 4 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 70 آخرون، بينهم أطفال، جراء ضربات صاروخية باكستانية استهدفت إقليم كونار.

وشهدت أفغانستان وباكستان خلال الأشهر الماضية مواجهات دامية أوقعت مئات القتلى منذ أواخر فبراير، عندما نفذت أفغانستان هجوما عبر الحدود ردا على غارات جوية باكستانية داخل أراضيها.

كانت إسلام أباد قد أعلنت دخولها في حرب مفتوحة مع أفغانستان، في تصعيد للعنف أثار مخاوف المجتمع الدولي.

من جهتها، رفضت وزارة الإعلام والإذاعة الباكستانية ما ورد في التقارير الإعلامية والبيانات الرسمية الأفغانية بشأن استهداف الجامعة، ووصفت تلك الأنباء بأنها "كذب بواح".

وتتهم باكستان أفغانستان بإيواء مسلحين يشنون هجمات دامية داخل أراضيها، وعلى رأسهم حركة طالبان الباكستانية.

وتُعد هذه الحركة منفصلة عن طالبان الأفغانية، لكنها ترتبط معها بتحالف، وهي الحركة التي سيطرت على أفغانستان عام 2021 عقب الانسحاب الفوضوي للقوات التي قادتها الولايات المتحدة، بينما تنفي كابل هذه الاتهامات.

ويُعد هجوم يوم الاثنين أول هجوم كبير منذ تلك المحادثات، ما يعكس هشاشة جهود السلام التي يرعاها المجتمع الدولي.

وإلى جانب الصين، شاركت في جهود الوساطة بين الطرفين خلال فترات مختلفة كل من تركيا وقطر والإمارات والمملكة العربية السعودية، وفقا لروسيا اليوم.