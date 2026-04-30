أفادت مصادر أمنية باكستانية، بأن عناصر من حركة "طالبان" أفغانستان شنوا هجوما بقذائف الهاون استهدف منطقة انجور ادا، الواقعة في وزيرستان الجنوبية بجنوب غرب البلاد، مما أسفر عن إصابة 5 مدنيين.

قصف أفغاني يستهدف مناطق سكنية

أوضحت المصادر، اليوم الخميس، أن القصف تركز على منطقة مدنية سكنية تقع مباشرة على الشريط الحدودي الفاصل بين باكستان وأفغانستان، مما أدى إلى حالة من الذعر بين السكان المحليين وتضرر الممتلكات الخاصة جراء الهجوم العابر للحدود.

سقوط ضحايا مدنيين في هجوم حدودي

نقلت قناة "جيو" الباكستانية عن مصادر مطلعة، أن الهجوم الذي وقع في 29 أبريل الجاري، أسفر عن سقوط قذائف في مناطق مأهولة بالسكان بشكل مباشر.

وأشارت التقارير الميدانية إلى أن إحدى القذائف أصابت منزلا سكنيا مما أدى إلى إصابة خمسة أفراد من أسرة واحدة كانوا يتواجدون بداخله، حيث جرى نقل الجرحى إلى المراكز الطبية القريبة لتلقي العلاج وسط استمرار التوترات الأمنية التي تشهدها المناطق الحدودية بين البلدين.

ويأتي هذا الهجوم وسط تصاعد التوترات الأمنية على الحدود بين باكستان وأفغانستان، حيث تشهد المناطق الحدودية في وزيرستان الجنوبية حالة من "الاستنفار الأمني" بعد سقوط قذائف الهاون على مناطق سكنية.