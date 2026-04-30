إعلان

قصف أفغاني بقذائف "الهاون" من طالبان يُصيب 5 مدنيين في جنوب باكستان

كتب : مصطفى الشاعر

12:27 م 30/04/2026

قصف طالبان على باكستان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أفادت مصادر أمنية باكستانية، بأن عناصر من حركة "طالبان" أفغانستان شنوا هجوما بقذائف الهاون استهدف منطقة انجور ادا، الواقعة في وزيرستان الجنوبية بجنوب غرب البلاد، مما أسفر عن إصابة 5 مدنيين.

قصف أفغاني يستهدف مناطق سكنية

أوضحت المصادر، اليوم الخميس، أن القصف تركز على منطقة مدنية سكنية تقع مباشرة على الشريط الحدودي الفاصل بين باكستان وأفغانستان، مما أدى إلى حالة من الذعر بين السكان المحليين وتضرر الممتلكات الخاصة جراء الهجوم العابر للحدود.

سقوط ضحايا مدنيين في هجوم حدودي

نقلت قناة "جيو" الباكستانية عن مصادر مطلعة، أن الهجوم الذي وقع في 29 أبريل الجاري، أسفر عن سقوط قذائف في مناطق مأهولة بالسكان بشكل مباشر.
وأشارت التقارير الميدانية إلى أن إحدى القذائف أصابت منزلا سكنيا مما أدى إلى إصابة خمسة أفراد من أسرة واحدة كانوا يتواجدون بداخله، حيث جرى نقل الجرحى إلى المراكز الطبية القريبة لتلقي العلاج وسط استمرار التوترات الأمنية التي تشهدها المناطق الحدودية بين البلدين.
ويأتي هذا الهجوم وسط تصاعد التوترات الأمنية على الحدود بين باكستان وأفغانستان، حيث تشهد المناطق الحدودية في وزيرستان الجنوبية حالة من "الاستنفار الأمني" بعد سقوط قذائف الهاون على مناطق سكنية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حركة طالبان باكستان أفغانستان صراع باكستان وأفغانستان

أحدث الموضوعات

بعد تعرضها لحادث.. بسمة وهبة تكشف سر قيادتها سيارة نيسان قديمة (فيديو)
أخبار مصر

بعد تعرضها لحادث.. بسمة وهبة تكشف سر قيادتها سيارة نيسان قديمة (فيديو)
هل هناك أزمة في الأسمدة الزراعية للموسم الصيفي؟.. رد حاسم من الحكومة
أخبار مصر

هل هناك أزمة في الأسمدة الزراعية للموسم الصيفي؟.. رد حاسم من الحكومة
هل نشرب الماء عند العطش فقط؟ طبيب يرد على الجدل حول "نظام الطيبات"
نصائح طبية

هل نشرب الماء عند العطش فقط؟ طبيب يرد على الجدل حول "نظام الطيبات"
القبض على عصابة أجانب تسرق المواطنين بالطرود الوهمية في القاهرة
حوادث وقضايا

القبض على عصابة أجانب تسرق المواطنين بالطرود الوهمية في القاهرة
رئيس إيران يوجّه بتسريع عمليات الإغاثة والإعمار في المناطق المتضررة
شئون عربية و دولية

رئيس إيران يوجّه بتسريع عمليات الإغاثة والإعمار في المناطق المتضررة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

* المركزي الأمريكي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة
بينها الحبس.. قرارات عاجلة من النيابة بشأن مؤسس بيت فاطم في اتهامه بهتك عرض 4 فتيات
الرؤية الإلكترونية وإنشاء إدارة لتنفيذ الأحكام.. وزير العدل يكشف ملامح قانون الأسرة الجديد
الدولار يتخطى 53 جنيها لأول مرة منذ أسبوعين.. فما الأسباب؟
موجة حارة تضرب البلاد حتى السبت.. الأرصاد تكشف التفاصيل وموعد التحسن
مجلس الوزراء يمدد تطبيق العمل عن بُعد أسبوعيًا طوال شهر مايو
رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"