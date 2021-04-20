روسيا: من السابق لأوانه الحديث عن مكان وزمان لقاء بوتين وبايدن

01:10 م الثلاثاء 20 أبريل 2021
روسيا: من السابق لأوانه الحديث عن مكان وزمان لقاء بوتين وبايدن

سيرجي ريابكوف

موسكو - أ ش أ

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف إنه من السابق لأوانه الحديث عن مكان وزمان اللقاء المحتمل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن.

وأضاف ريابكوف -في تصريحات للصحفيين اليوم الثلاثاء-: "أن الحديث عن هذا الأمر سابق لأوانه ولم نقترب منه بعد".

وتابع"ريابكوف":" نحن في بداية تحليل ودراسة هذا الأمر، والتحضير للقاء يحتاج إلى تفاصيل، ونحن لم نصل بعد إلى مرحلة التفاصيل"، موضحا أن الأمر سيتوقف على كيفية تصرف الولايات المتحدة لاحقا.

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سيرجي ريابكوف بوتين بايدن روسيا

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