روسيا تحتفظ بحق طرد دبلوماسي أوكراني وتسلم سفير بلغاريا مذكرة "للرد"

موسكو- أ ش أ:

أعلنت روسيا أنها تحتفظ بحقها في طرد دبلوماسي أوكراني، رداً على إعلان الجانب الأوكراني مستشار السفارة الروسية في أوكرانيا شخصا غير مرغوب فيه، فيما تسلم السفير البلغاري مذكرة بشأن التدابير الروسية للرد على طرد دبلوماسيين روسيين اثنين، من العاصمة البلغارية "صوفيا "في نهاية شهر مارس الماضي.

وذكر بيان للخارجية الروسية، نُشر على موقعها الإلكتروني، الثلاثاء، "لقد تلقينا في 19 أبريل الجاري مذكرة من وزارة الخارجية الأوكرانية تعلن فيها مستشار السفارة الروسية في كييف شخصا غير مرغوب فيه بسبب أنشطة يُزعم أنها لا تتوافق مع الوضع الدبلوماسي".

وأضاف البيان:" أن وزارة الخارجية الروسية تعرب عن احتجاجها الشديد على الخطوة غير الودية، من الجانب الأوكراني لأن الاتهامات الموجهة للدبلوماسي الروسي لا أساس لها من الصحة".

وتابعت الخارجية الروسية في بيانها:" أن كييف حاولت تقديم المذكرة بشأن إعلان مستشار السفارة الروسية شخصا غير مرغوب فيه، كرد على طرد القنصل الأوكراني في سانت بطرسبرج من الأراضي الروسية"، مشددة على أن مثل هذا النهج غير مقبول على الإطلاق.

واختتمت الخارجية الروسية بيانها بالقول:" مع الأخذ في الاعتبار جميع ملابسات الموضوع، فإن روسيا لا يمكنها النظر إلى طرد دبلوماسي روسي من أوكرانيا كإجراء متماثل، وتحتفظ بالحق في الرد بطرد أحد دبلوماسي السفارة الأوكرانية في موسكو".

من ناحية أخرى، أعلن مصدر في وزارة الخارجية الروسية اليوم، أن السفير البلغاري لدى موسكو أتاناس كريستين، تسلم مذكرة بشأن التدابير الروسية للرد على طرد دبلوماسيين روسيين اثنين من العاصمة البلغارية "صوفيا" في نهاية شهر مارس الماضي.

وقال المصدر في تصريح لوكالة /سبوتنيك/ الروسية للأنباء: "تم تسليم السفير البلغاري مذكرة بشأن تدابير الرد".