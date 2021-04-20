واشنطن بصدد التحذير من السفر إلى 80% من دول العالم بسبب كورونا

واشنطن - (د ب أ):

قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الاثنين إنها ستصدر تحذيرات من "المستوى الرابع" بعدم السفر لنحو 80% من البلدان، حيث دعت المواطنين إلى أن "يعيدوا النظر في جميع السفر إلى الخارج" بسبب مخاطر كوفيد-19.

وقالت الوزارة: "في الوقت الذي يواجه فيه المسافرون مخاطر مستمرة بسبب جائحة كوفيد 19، ستبدأ وزارة الخارجية في تحديث إرشادات السفر الخاصة بها هذا الأسبوع لتعكس بشكل أفضل إشعارات السفر الصحية المستندة إلى العلم لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها والتي تحدد القضايا الحالية التي تؤثر على صحة المسافرين".

وقالت الوزارة إن هذا لا يعني "إعادة تقييم الوضع الصحى الحالى فى دولة معينة ولكنه يعكس تعديلا فى نظام تقديم النصائح بشأن السفر".

وكانت الولايات المتحدة قد اصدرت تحذيرا شاملا من المستوى الرابع حول السفر الدولى فى مارس2020، ورفعته فى أغسطس حيث بدأت مرة اخرى فى اصدار تحذيرات فردية لأجزاء مختلفة من العالم.

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