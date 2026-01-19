ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك، بقيمة تتراوح بين 3 و10 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الاثنين 19-1-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.36 جنيه للشراء، و47.46 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.36 جنيه للشراء، و47.46 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.36 جنيه للشراء، و47.46 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.38 جنيه للشراء، و47.48 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.35 جنيه للشراء، و47.45 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 47.4 جنيه للشراء، و47.5 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.36 جنيه للشراء، و47.46 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.37 جنيه للشراء، و47.47 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.33 جنيه للشراء، و47.43 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.5 جنيه للشراء، و47.6 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.