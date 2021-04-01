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الصحة العالمية تتجه لعدم الوفاء بهدف بدء التطعيم بجميع الدول 19 أبريل

09:29 م الخميس 01 أبريل 2021
الصحة العالمية تتجه لعدم الوفاء بهدف بدء التطعيم بجميع الدول 19 أبريل

لقاح كورونا

جنيف - (د ب أ):

أصبحت منظمة الصحة العالمية على شفا الإخفاق في تحقيق هدفها ببدء عملية التطعيم ضد مرض كوفيد-19 في جميع دول العالم بحلول يوم 19 أبريل الجاري.

ودعا المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، دولا غنية الأسبوع الماضي إلى التبرع بشكل عاجل بـ 10 ملايين جرعة لقاح من مخزوناتها. غير أنه قال إنه لم يتلق أي تعهدات بذلك حتى أمس الخميس.

وأصدرت منظمة الصحة العالمية بداية يناير دعوة بأنه يجب بدء عمليات التطعيم في كل مكان في العالم خلال المئة يوم الأولى من عام 2021.

وقال تيدروس إن 20 دولة كانت في المجموعات الأولى للحصول على تطعيم، لكنها لم تتلق أي جرعة حتى الآن.

وسلمت مبادرة الأمم المتحدة للتطعيم "كوفاكس" حتى الآن 35 مليون جرعة لـ 78 دولة إجمالا. وأقرت كوفاكس الأسبوع الماضي حدوث تأخيرات في عمليات التسليم.

وكان السبب الذي ذكرته هو وجود قيود على التصدير في الهند، حيث يتم إنتاج جانب كبير من جرعات لقاح أسترازينيكا الموجهة إلى كوفاكس.

وتقول الهند، التي يبلغ عدد سكاتها 3ر1 مليار نسمة، إنها تحتاج إلى اللقاحات لتطعيم سكانها أولا. وتسبب ذلك في المجمل في تأخير تسليم 90 مليون جرعة.

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