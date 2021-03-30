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شؤون الحرمين تكثف أعمال الصيانة والعناية بالمرافق الخارجية للمسجد الحرام

04:18 م الثلاثاء 30 مارس 2021
شؤون الحرمين تكثف أعمال الصيانة والعناية بالمرافق الخارجية للمسجد الحرام

المسجد الحرام

الرياض - أ ش أ

كثفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أعمال الصيانة والعناية الدورية لمجمع الملك عبدالعزيز لصناعة كسوة الكعبة المشرفة، ومعرض عمارة الحرمين الشريفين، وتطهير وتعقيم المرافق الخارجية التابعة للمسجد الحرام.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، عن مدير الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية نايف بن ذياب الجحدلي قوله، إن الإدارة تعمل مع قرب حلول شهر رمضان على تكثيف أعمال تطهير وتعقيم جميع المرافق الخارجية التابعة للمسجد الحرام، ومتابعة أعمال التشجير والتشذيب والري يوميا باستخدام أحدث الآليات، حيث يجري بشكل دوري تشذيب وتشكيل جميع الأسوار والممرات والواجهات.

وأضاف أن الكوادر البشرية والآلية الخاصة بالإدارة تعمل على أعمال الرش بالمبيدات الحشرية وغسيل واجهات مبنى إدارة مصنع كسوة الكعبة المشرفة والأقسام والمعرض ومقتنياته خارجياً وداخلياً، وتعقيم كامل المباني وتنظيف وتلميع المعروضات والمجسمات في معرض عمارة الحرمين الشريفين.

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المسجد الحرام شؤون الحرمين السعودية مكة

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