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الولايات المتحدة: إصابات كورونا تبلغ 30.3 مليون إصابة والوفيات 549211

11:52 م الأحد 28 مارس 2021
الولايات المتحدة: إصابات كورونا تبلغ 30.3 مليون إصابة والوفيات 549211

الولايات المتحدة الأمريكية

واشنطن - (د ب أ):

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 2ر0 % مقارنة بنفس الوقت أمس لتصل إلى 3ر30 % مليون إصابة، حتى الساعة 0325 مساء بتوقيت نيويورك اليوم الأحد، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وتطابقت زيادة الإصابات على المستوى الوطني مع متوسط الزيادة اليومية التي بلغت 2ر0 % خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة والذي بلغ 66ر3 مليون حالة، دون تغيير يذكر عن نفس الوقت في اليوم السابق.

وشهدت ولاية فيرمونت زيادة بنسبة 1ر1 % في عدد الحالات عن نفس الوقت أمس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 18820 إصابة.

كما شهدت كاليفورنيا أيضا أكبر عدد من الوفيات تم تسجيله خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث سجلت 169 حالة وفاة.

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