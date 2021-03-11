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البيت الأبيض: لم نرخص أسترازينيكا بسبب تحفظات بشأنه

10:16 م الخميس 11 مارس 2021
البيت الأبيض: لم نرخص أسترازينيكا بسبب تحفظات بشأنه

أسترازينيكا في دوامة السجالات وتأخر لقاح كوفيد

وكالات:

أكد البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة لم ترخص لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا، لأن لديها بعض التحفظات بشأنه، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وكانت إيطاليا والنمسا والدنمارك والنرويج وأستونيا وليتوانيا ولوكسمبورج ولاتفيا وآيسلندا، استخدام الجرعات من شحنة لقاحات أسترازينيكا إلى حين معرفة المزيد عن الآثار الجانبية له.

عبر وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب عن "ثقته" في أن لقاح أسترازينيكا البريطاني السويدي المضاد لكوفيد-19 "آمن"، وذلك خلال زيارة له إلى النرويج حيث علقت السلطات هناك استخدام اللقاح من أجل إجراء تحقيق بشأن الآثار الجانبية التي تم الإبلاغ عنها.

وقال راب في مؤتمر صحفي مع نظيرته النرويجية إيني إريكسن سوريدي في أوسلو إنني "على دراية بالوضع هنا".

وعن اللقاح الذي طورته شركة الأدوية البريطانية السويدية "أسترازينيكا"، قال "إننا أجرينا كل الاختبارات التنظيمية في بريطانيا، ونحن واثقون للغاية أن تناول اللقاح آمن".

لقاح أسترازينيكا البيت الأبيض فيروس كورونا

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