أفغانستان: قتلى وجرحى إثر انفجارات واشتباكات بين مسلحين وقوات الأمن

كابول - (أ ف ب)

قتل أربعة أفراد من قوات الأمن وأصيب نحو سبعة أشخاص على الأقل إثر تفجيرات وقعت السبت في شرق وجنوب أفغانستان. وأعلن مسؤولون في الحكومة عن إصابة ثلاثة مدنيين في الشرق، ولم تتبنى أي جهة مسؤولية التفجيرات. يأتي هذا وسط تصاعد العنف مع اشتداد حدة الاشتباكات بين القوات الحكومية ومسلحي حركة طالبان.

أعلن مسؤولون أفغان عن مقتل أربعة على الأقل من أفراد قوات الأمن الأفغانية بينهم قائد وإصابة سبعة بجروح خطيرة في تفجيرات في شرق وجنوب البلاد السبت، كما أصيب ثلاثة مدنيين في الشرق.

ولم تعلن أي جماعة مسلحة مسؤوليتها على الفور عن الهجمات الثلاث التي تأتي وسط تصاعد العنف في أفغانستان مع اشتداد حدة الاشتباكات بين القوات الحكومية ومسلحي حركة طالبان. وأدت سلسلة من التفجيرات شبه اليومية على الطرق في الأسابيع القليلة الماضية إلى مقتل مسؤولين حكوميين وقضاة وصحافيين ونشطاء.

ويأتي العنف في الوقت الذي تعثرت فيه محادثات السلام التي جرت في قطر بوساطة أمريكية بين ممثلين عن الحكومة الأفغانية وطالبان في الأشهر الماضية.

ويقوم فريق الرئيس الأمريكي جو بايدن بمراجعة اتفاق إرساء السلام الذي أبرمته حكومة سلفه دونالد ترامب مع طالبان في فبراير 2020. ويقضي الاتفاق بمغادرة جميع القوات الأمريكية والقوات المتحالفة أفغانستان بحلول الأول من مايو.

وقال متحدث باسم الشرطة في إقليم قندهار الجنوبي السبت إن انفجارا نجم عن عربة همفي محملة بالمتفجرات استهدف موقعا للشرطة مما أدى إلى إصابة سبعة من أفرادها.

وقالت وزارة الدفاع الأفغانية إن "18 إرهابيًا من طالبان قتلوا وأصيب تسعة آخرون" في عملية في منطقة أرغنداب بإقليم قندهار مساء أمس الجمعة.

وقال متحدث باسم الشرطة إن انفجارًا استهدف قائد الشرطة في منطقة تشابا دارا بإقليم كونار الشرقي مما أدى إلى مقتل أربعة من أفراد الشرطة بينهم القائد.

وأدى انفجار قنبلة على جانب طريق إلى إصابة ثلاثة مدنيين في جلال آباد عاصمة إقليم ننكرهار الشرقي.