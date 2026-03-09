بدأ الجيش الإسرائيلي "عملية مداهمة مركّزة للقضاء على عناصر وبنى تحتية إرهابية" تابعة لحزب الله جنوب لبنان.

وقالت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي إيلا واوية، إن القوات تعمل على "رصد والقضاء على عناصر وتدمير بنى تحتية تابعة لحزب الله".

وبيّنت في منشور عبر حسابها على "إكس"، أنه "تم تفعيل نيران كثيفة واستهداف العديد من الأهداف في المنطقة جواً وبراً" قبل دخول القوات.

وأضافت أن هذه العملية تأتي في إطار الجهود لترسيخ "خطة الدفاع الأمامية بهدف توفير طبقة أمنية إضافية لسكان الشمال".