أفادت هيئة البث العبرية، اليوم الاثنين، بإلغاء الزيارة التي كان من المقرر أن يقوم بها المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى إسرائيل غداً الثلاثاء، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن أسباب القرار.

وكانت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" قد ذكرت، أمس الأحد، أن ويتكوف وكوشنر، مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يستعدان لزيارة إسرائيل لإجراء محادثات مع المسؤولين الإسرائيليين، في ظل استمرار المواجهة العسكرية الأمريكية الإسرائيلية مع إيران، وبحسب مصادر سياسية نقلت عنها الصحيفة، فإن الزيارة كانت ستأتي في توقيت حساس، خاصة مع بروز خلافات بين واشنطن وتل أبيب بشأن حملة قصف واسعة نفذتها إسرائيل السبت الماضي واستهدفت منشآت نفطية داخل إيران.

صدام أمريكي إسرائيلي بسبب إيران

وجاء إلغاء الزيارة بعد يوم واحد فقط من تقارير كشفت عن توتر غير مسبوق بين الحليفين منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من أسبوع، فقد أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي، نقلاً عن مصادر أمريكية وإسرائيلية مطلعة، بوقوع "أول خلاف حاد" بين البلدين منذ بداية الحرب، وذلك على خلفية الضربات الإسرائيلية الواسعة التي استهدفت نحو 30 مستودعاً للوقود داخل إيران.

ووفقاً لمسؤول أمريكي، فإن نطاق الهجمات الإسرائيلية تجاوز بشكل كبير التوقعات التي كانت لدى واشنطن بناءً على الإخطار المسبق الذي قدمته تل أبيب، ما أثار حالة من الاستياء داخل الإدارة الأمريكية.

كما أعربت واشنطن عن مخاوف من أن يؤدي استهداف البنية التحتية التي تخدم المدنيين الإيرانيين إلى نتائج استراتيجية عكسية، قد تدفع المجتمع الإيراني إلى الالتفاف حول النظام في طهران.

استهداف خزانات الوقود

وفي الوقت ذاته، يسود قلق داخل البيت الأبيض من أن تؤدي صور الحرائق الضخمة التي غطت سماء طهران عقب الضربات إلى إرباك أسواق الطاقة العالمية، ورفع أسعار النفط إلى مستويات قياسية، رغم أن المنشآت المستهدفة لا تُعد مواقع إنتاج رئيسية.

وكشفت المصادر أن إسرائيل أخطرت الجيش الأمريكي مسبقاً بالضربات، إلا أن مسؤولاً كبيراً في واشنطن أكد أن بلاده فوجئت بحجم العملية، قائلاً: "لا نعتقد أنها كانت فكرة جيدة".

وفي المقابل، قال مسؤول إسرائيلي إن الرسالة التي وصلت من الجانب الأمريكي حملت تساؤلاً حاداً مفاده: "ما الذي يحدث؟"، في إشارة إلى حجم المفاجأة والاستياء داخل واشنطن، فيما امتنع البيت الأبيض والجيش الإسرائيلي عن التعليق رسمياً على تلك التقارير.