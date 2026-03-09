إعلان

البحرين تعلن القوة القاهرة بعد هجوم إيراني أشعل حريقًا في مصفاتها النفطية

كتب : وكالات

01:04 م 09/03/2026

البحرين

أعلنت شركة النفط البحرينية بابكو (BAPCO) فرض حالة القوة القاهرة على شحناتها النفطية، بعد هجوم إيراني أدى إلى اندلاع حريق في المصفاة الوحيدة في البلاد.

وقالت الشركة إن الحريق الذي اندلع في المصفاة تسبب في تعطّل عمليات الإنتاج والتصدير، ما دفعها إلى إعلان القوة القاهرة على بعض الشحنات.

ويُستخدم إعلان القوة القاهرة عادة في قطاع الطاقة عندما تتعرض العمليات لظروف قاهرة أو أحداث خارجة عن السيطرة تعيق تنفيذ الالتزامات التعاقدية.

البحرين إيران وأمريكا حرب إيران الحرب على الخليج

