"ممنوع".. تحذير عاجل من أمريكا بشأن السفر لجنوب شرق تركيا

كتب : محمد جعفر

01:50 م 09/03/2026

وزارة الخارجية الأمريكية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية رفع مستوى التحذير من السفر إلى جنوب شرق تركيا إلى المستوى 4 والذي يعني (يُمنع السفر)، مع الإبقاء على مستوى التحذير العام تجاه تركيا عند المستوى 2 والذي يعني (توخّ الحذر الشديد).

وأوضحت الوزارة أن مستوى التحذير العام لم يشهد أي تغيير، ولا تزال مؤشرات المخاطر على باقي مناطق تركيا مستقرة، إلا أنه تم تحديث التحذير الخاص بجنوب شرق البلاد ليعكس التغييرات في عمليات البعثة الأمريكية هناك.

وأكدت الخارجية الأمريكية أن سلامة وأمن المواطنين الأمريكيين تأتي على رأس الأولويات بالنسبة للرئيس دونالد ترامب، ووزير الخارجية ماركو روبيو، وكافة موظفي الوزارة.

وفي إطار الإجراءات الاحترازية، أمرت وزارة الخارجية، في 9 مارس 2026، موظفي الحكومة الأمريكية غير العاملين في حالات الطوارئ وأفراد أسرهم بمغادرة القنصلية العامة في أضنة.

