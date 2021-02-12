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قتلى في اصطدام 100 سيارة بالولايات المتحدة (فيديو)

03:43 ص الجمعة 12 فبراير 2021
قتلى في اصطدام 100 سيارة بالولايات المتحدة (فيديو)

الشرطة الأمريكية

لقي خمسة أشخاص على الأقلّ مصرعهم، وأصيب أكثر من 30 آخرين بجروح، في حادث مروري ضخم وقع على طريق سريع في ولاية تكساس الأميركية الخميس.

واصطدمت حوالي 100 سيارة وآلية ببعضها البعض، بحسب ما أفادت السلطات وشهود عيان ونقلت وكالة فرانس برس.

وقال مايكل دريفدال المتحدث باسم فرق الإطفاء في مدينة فورت وورث إنّ الحادث وقع شمال المدينة ونجم على الأرجع عن الجليد الذي غطّى الطريق.

وأضاف أنّ المسعفين انتشلوا جثث خمسة قتلى ونقلوا 36 جريحًا إلى مستشفيات المنطقة.

وحذّر المتحدّث من أنّ عدد القتلى مرشّح للارتفاع، مشيرًا إلى أنّ فرق الإنقاذ تعمل على إخراج أناس احتجزوا داخل سيارتهم.

من جهته، نشر صياد الأعاصير جيسون ماكلالين مقطع فيديو على حسابه في موقع تويتر ظهرت فيه عشرات العربات وقد تكوّمت فوق بعضها.

وعلّق ماكلالين على مشهد "الفوضى" بالقول إنّ عدد المركبات المتضرّرة يزيد على مئة.

الولايات المتحدة الشرطة الأمريكية ولاية تكساس الأميركية

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