سقوط حطام صواريخ بالستية بمحيط منشآت للطاقة في السعودية
كتب : مصراوي
01:59 ص 07/04/2026
صواريخ بالستية
وكالات
أعلنت وزارة الدفاع السعودية، فجر اليوم الثلاثاء، سقوط حطام صواريخ بالستية في محيط منشآت للطاقة.
قال المتحدث الرسمي للوزارة في منشور على "إكس"، إنه تم اعتراض وتدمير 7 صواريخ بالستية أطلقت باتجاه المنطقة الشرقية، وسقوط أجزاء من حطام الصواريخ في محيط منشآت للطاقة، مؤكدا أنه يجري تقدير الأضرار.
كان المتحدث أعلن في وقت سابق اعتراض وتدمير 4 صواريخ بالستية في المنطقة الشرقية، بحسب سكاي نيوز.
