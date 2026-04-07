إعلان

سقوط حطام صواريخ بالستية بمحيط منشآت للطاقة في السعودية

كتب : مصراوي

01:59 ص 07/04/2026

صواريخ بالستية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، فجر اليوم الثلاثاء، سقوط حطام صواريخ بالستية في محيط منشآت للطاقة.

قال المتحدث الرسمي للوزارة في منشور على "إكس"، إنه تم اعتراض وتدمير 7 صواريخ بالستية أطلقت باتجاه المنطقة الشرقية، وسقوط أجزاء من حطام الصواريخ في محيط منشآت للطاقة، مؤكدا أنه يجري تقدير الأضرار.

كان المتحدث أعلن في وقت سابق اعتراض وتدمير 4 صواريخ بالستية في المنطقة الشرقية، بحسب سكاي نيوز.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

صواريخ بالستية إطلاق صواريخ بالستية على السعودية منشآت طاقة بالسعودية السعودية وزارة الدفاع السعودية

فيديو قد يعجبك



إعلان

إعلان

