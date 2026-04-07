واشنطن (أ ش أ)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن إدارته تبذل قصارى جهدها للعثور على الصحفي الذي سرب معلومات حول الجنود المفقودين في إيران.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن إيران لم تكن تعلم بفقدان جندي ثانٍ حتى قام المُسرِّب بنشر المعلومات.

وتابع متحدثًا عن الإيرانيين: "فجأة، علموا بوجود شخص ما هناك. رأوا كل هذه الطائرات تقترب. أصبحت العملية أكثر صعوبة لأن المُسرِّب كشف أن لدينا جنديًا واحدًا، أنقذنا واحدًا، لكن هناك آخر نبحث عنه".

وقال "نعتقد أننا سنتمكن من معرفة هويته. لأننا سنتوجه إلى المؤسسة الإعلامية التي نشرت الخبر، وسنقول لها: "الأمن القومي، إما أن تُفصح عن المعلومات أو ستُسجن".

ولم يُحدد ترامب المؤسسة الإعلامية التي كان يقصدها. ومن المؤكد أن أي محاولة لسجن الصحفيين لرفضهم الكشف عن هويات مصادرهم ستواجه ردًا قانونيًا فوريًا.

واختتم ترامب تصريحاته بقوله "لقد عرّضوا المهمة لخطر كبير".