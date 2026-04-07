ترامب يهدد بسجن صحفي سرب معلومات بشأن جنود مفقودين في إيران

كتب : مصراوي

12:37 ص 07/04/2026

الرئيس الامريكي دونالد ترامب

واشنطن (أ ش أ)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن إدارته تبذل قصارى جهدها للعثور على الصحفي الذي سرب معلومات حول الجنود المفقودين في إيران.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن إيران لم تكن تعلم بفقدان جندي ثانٍ حتى قام المُسرِّب بنشر المعلومات.

وتابع متحدثًا عن الإيرانيين: "فجأة، علموا بوجود شخص ما هناك. رأوا كل هذه الطائرات تقترب. أصبحت العملية أكثر صعوبة لأن المُسرِّب كشف أن لدينا جنديًا واحدًا، أنقذنا واحدًا، لكن هناك آخر نبحث عنه".

وقال "نعتقد أننا سنتمكن من معرفة هويته. لأننا سنتوجه إلى المؤسسة الإعلامية التي نشرت الخبر، وسنقول لها: "الأمن القومي، إما أن تُفصح عن المعلومات أو ستُسجن".

ولم يُحدد ترامب المؤسسة الإعلامية التي كان يقصدها. ومن المؤكد أن أي محاولة لسجن الصحفيين لرفضهم الكشف عن هويات مصادرهم ستواجه ردًا قانونيًا فوريًا.

واختتم ترامب تصريحاته بقوله "لقد عرّضوا المهمة لخطر كبير".

دونالد ترامب حرب إيران الشرق الأوسط إيران وأمريكا الطيار الأمريكي

الإندبندنت: مصر وجهة آمنة للسياحة ولا تأثير للصراعات
جيهان الشماشرجي أنيقة ومحمد سامي داخل سيارة فارهة.. 10 لقطات لنجوم الفن
بعد إصابته.. ريال راسينج الإسباني يكشف موقفه من ضم بلال عطية
قرار حاسم من "التعليم" بشأن شهادات الدبلومة الأمريكية بالمدارس الدولية
الأهلي نافيًا استقالة وليد صلاح الدين: سنتخذ الإجراءات القانونية ضد الناشر
عملية إنقاذ بنصف مليار دولار.. كيف تخسر واشنطن في إيران حتى حين تنتصر؟
طقس الساعات المقبلة.. أمطار تصل القاهرة ورعدية على الوجه البحري
قرار جمهوري بإقرار تعديلات قانون الضريبة العقارية.. حوافز جديدة وتسهيلات
حقيقة تعليق الدراسة يومي الأربعاء والخميس بسبب التقلبات الجوية
لمدة 20 ساعة.. قطع المياه عن 5 مناطق في الإسكندرية غدًا
تنظيم الاتصالات يكشف تفاصيل الشريحة المخصصة للأطفال
واشنطن تتسلم رد إيران على مقترح وقف الحرب |تفاصيل
مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق