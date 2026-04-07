إعلام عبري: اتهام أربعة جنود إسرائيليين بالتجسس لصالح إيران

كتب : د ب أ

12:24 ص 07/04/2026

كشف موقع "واي نت" الإخباري الإسرائيلي اليوم الاثنين، أنه تم إيقاف أربعة جنود إسرائيليين قبل عدة أسابيع على خلفية اتهامهم بالتعاون مع الاستخبارات الإيرانية.
وأوضح التقرير، الذي لم يذكر تفاصيل كثيرة، أن الموقوفين هم جنود في الخدمة الإلزامية.
وبحسب الموقع، أكدت الشرطة الإسرائيلية صحة الاعتقالات، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية، مع إضفاء طابع السرية على معظم معطيات القضية بموجب أمر حظر نشر.
يأتي ذلك في خضم الحرب التي تشنها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران منذ الـ28 من فبراير الماضي.
وأعلنت السلطات الإيرانية عن اعتقال أشخاص لتجسسهم لصالح إسرائيل، وضمت آخر مجموعة تم القبض عليها 20 شخصا في المنطقة الشمالية الغربية من البلاد بتهم التعاون مع إسرائيل.

توقيف جنود إسرائيليين التجسس حرب إيران إيران وإسرائيل إيران وأمريكا

