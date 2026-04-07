

وكالات

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية تركي المالكي، اعتراض وتدمير 7 صواريخ باليستية أطلقت باتجاه المنطقة الشرقية من المملكة وسقوط أجزاء من حطام الصواريخ في محيط منشآت للطاقة.

جاء في بيان المالكي أن الدفاعات الجوية السعودية تمكنت من التصدي للصواريخ الباليستية، مشيرا إلى أن الفرق المختصة تواصل تقييم الأضرار الناجمة عن سقوط الحطام في محيط منشآت الطاقة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر سقوط صاروخ إيراني في المنطقة الصناعية بالجبيل شرقي السعودية، مما يؤكد حجم التصعيد الذي تشهده المنطقة، دون بيان رسمي حول الخسائر.

يأتي هذا في وقت تتواصل فيه الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران لليوم التاسع والثلاثين على التوالي، مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية والمسيرات التي طالت دولا خليجية عدة.

كانت السعودية قد أعلنت في مناسبات سابقة عن اعتراض صواريخ ومسيرات إيرانية، مؤكدة استعدادها للتصدي لأي تهديدات تمس المملكة، وفقا لروسيا اليوم.