السعودية: اعتراض 7 صواريخ باليستية بالشرقية وسقوط حطام بمحيط منشآت طاقة

كتب : مصراوي

01:48 ص 07/04/2026

صواريخ باليستية

وكالات

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية تركي المالكي، اعتراض وتدمير 7 صواريخ باليستية أطلقت باتجاه المنطقة الشرقية من المملكة وسقوط أجزاء من حطام الصواريخ في محيط منشآت للطاقة.

جاء في بيان المالكي أن الدفاعات الجوية السعودية تمكنت من التصدي للصواريخ الباليستية، مشيرا إلى أن الفرق المختصة تواصل تقييم الأضرار الناجمة عن سقوط الحطام في محيط منشآت الطاقة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر سقوط صاروخ إيراني في المنطقة الصناعية بالجبيل شرقي السعودية، مما يؤكد حجم التصعيد الذي تشهده المنطقة، دون بيان رسمي حول الخسائر.

يأتي هذا في وقت تتواصل فيه الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران لليوم التاسع والثلاثين على التوالي، مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية والمسيرات التي طالت دولا خليجية عدة.

كانت السعودية قد أعلنت في مناسبات سابقة عن اعتراض صواريخ ومسيرات إيرانية، مؤكدة استعدادها للتصدي لأي تهديدات تمس المملكة، وفقا لروسيا اليوم.

صواريخ باليستية السعودية منشآت طاقة منشآت طاقة بالسعودية وزارة الدفاع السعودية

ليلة حزن في جهينة.. قصة وفاة شاب وأمه وطفله بحادث صحراوي سوهاج (فيديو
ليلة حزن في جهينة.. قصة وفاة شاب وأمه وطفله بحادث صحراوي سوهاج (فيديو
ترامب: أضفت يوما للمهلة وبعدها سيعود الإيرانيون إلى العصر الحجري
انطلاق "الملتقى الأول للمجتمع الأهلي المصري" بالشراكة بين "مؤسسة ساويرس"
مي الغيطي تروج لفيلم "The Mummy" في شوارع لوس أنجلوس
خبير عسكري: استهداف النووي الإيراني هو السيناريو الأسوأ في الحرب الجارية

