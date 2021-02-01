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البر الرئيسي الصيني يسجل 42 إصابة جديدة بكورونا 33 منها محلية

08:14 ص الإثنين 01 فبراير 2021
البر الرئيسي الصيني يسجل 42 إصابة جديدة بكورونا 33 منها محلية

فيروس كورونا

بكين - (د ب أ):

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الاثنين أنها تلقت تقارير عن تسجيل 42 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني يوم أمس.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة القول في تقريرها اليومي إن 33 من الإصابات الجديدة محلية العدوى، بينما البقية قادمة من الخارج.

ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة مرتبطة بالمرض أمس.

وحتى يوم أمس، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 89564 حالة، بينهم 1614 مريضا لا يزالون يتلقون العلاج، 68 منهم في حالة خطيرة.

وبلغ إجمالي عدد المتعافين 83314 ، فيما استقر عدد الوفيات عند 4636 حالة.

كما شهد يوم أمس تسجيل 16 حالة إصابة جديدة بدون أعراض في البر الرئيسي الصيني. ولا تسجل الصين الحالات بدون أعراض كحالات مؤكدة.

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