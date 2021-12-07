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بايدن لـ"بوتين": أرغب أن يكون اللقاء القادم وجهًا لوجه

05:51 م الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
بايدن لـ"بوتين": أرغب أن يكون اللقاء القادم وجهًا لوجه

جو بايدن

وكالات

أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن، نظيره الروسي فلاديمير بوتين رغبته في لقاء شخصي معه قريبًا، وذلك خلال القمة الافتراضية المنعقدة حاليًا بينهما، حسبما ذكرت "الحرة".

انطلقت المحادثات الثنائية بين الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بادين عبر تقنية الفيديو، وهي الأولى منذ اجتماعهما الشخصي في جنيف في يونيو من العام الجاري.

وعشيّة المحادثة وصف بيان الرئاسة الروسية العلاقات بين موسكو وواشنطن بأنها "في حالة يُرثى لها".

وكان البيت الأبيض، أعلن قبل القمة، أنها تتمحور حول الأزمة الأوكرانية، وجملة من قضايا العلاقات الأمريكية الروسية، بما فيها الاستقرار الاستراتيجي والأمن السيبراني.

من جهته، ذكر الكرملين أن التوتر حول أوكرانيا، وتقدم الناتو نحو حدود روسيا، ومبادرة الرئيس الروسي للضمانات الأمنية، ستكون أبرز القضايا التي ستناقشها القمة.

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