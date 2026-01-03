تأجيل محاكمة 30 متهمًا في قضية "خلية الدعم المالي" لـ15 مارس

كتب- صابر المحلاوي:

أجلت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمدينة بدر، اليوم السبت، محاكمة 30 متهما في القضية رقم 576 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، والمعروفة إعلاميا بـ "خلية الدعم المالي"، إلى جلسة 15 مارس.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية خلال الفترة من أغسطس 2022 وحتى 17 أبريل 2023، بهدف الإخلال بالنظام العام، وتهديد سلامة المجتمع وأمنه، وتعطيل العمل بأحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من أداء مهامها، والتعدي على الحريات الشخصية للمواطنين بما يضر الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما نسبت النيابة العامة لباقي المتهمين، من الثاني حتى الأخير، الانضمام إلى الجماعة الإرهابية وتمويل أنشطتها، رغم علمهم بأغراضها، ضمن مخطط يهدف إلى توفير الدعم المالي لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية.