روبيو: مادورو تلقى عروضاً متعددة للتنحي عن السلطة لكنه اختار "اللعب"

وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو تلقى "عروضاً سخية للغاية" للتنحي عن السلطة، لكنه "اختار بدلاً من ذلك التصرف كرجل متوحش" و"اللعب".

وفي حديثه للصحافة اليوم السبت بعد عملية عسكرية أمريكية أسفرت عن اعتقال مادورو، قال روبيو إن الزعيم الفنزويلي كان لديه "فرص متعددة لإيجاد طريقه إلى مكان آخر"، مضيفًا: "بدلاً من ذلك، أراد أن يلعب دور الرجل الكبير".

أكد روبيو خلال حديثه أن مادورو "هارب من العدالة الأمريكية" وزعيم غير شرعي ورصدت مكافأة قدرها 50 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عنه.

صرح الرئيس دونالد ترامب لقناة فوكس نيوز يوم السبت بأن مادورو "أراد التفاوض في النهاية" وكان "يبذل قصارى جهده للتوصل إلى اتفاق"، موضحًا: "لم أكن أرغب في التفاوض.. قلت: لا، علينا أن نفعل ذلك".